Экс-агенты ЦРУ нашли затонувшую подлодку Эскобара для перевозки наркотиков
Экс-агенты ЦРУ Бен Смит и Дуг Лау нашли подлодку, используемую Пабло Эскобаром для перевозки наркотиков из Колумбии в Пуэрто-Рико. Информация появилась в издании The Sun.
У Эскобара было несколько субмарин, способных доставлять в США до 2 тонн запрещенных препаратов. Объемы поставок достигали 80% рынка, но отследить наркобарона полицейские не могли.
Дайверы рассчитывали поднять со дна деньги, драгоценности и другие сокровища, но пока находят пустые ящики и обломки судна. Возможно, клад отнесло течением, поэтому поиски продолжатся.
У Эскобара было несколько субмарин, способных доставлять в США до 2 тонн запрещенных препаратов. Объемы поставок достигали 80% рынка, но отследить наркобарона полицейские не могли.
Дайверы рассчитывали поднять со дна деньги, драгоценности и другие сокровища, но пока находят пустые ящики и обломки судна. Возможно, клад отнесло течением, поэтому поиски продолжатся.
Автор: Джанабилова Татьяна П