Ученые нашли в Колумбии останки червя возрастом более 500 млн лет
Ученые из Канады нашли в Колумбии останки многощетинкового червя. Вид мог обитать на Земле более 500 млн лет. Результаты исследования появились в сетевом профильном издании.
Обнаруженная особь считается самым древним обитателем Земли. Точную дату появления червей никто не знает, но анализы останков указывают на возраст в 518 млн лет.
Четыре года потратили археологи и палеонтологи на поиски ранних форм жизни, существовавших в Британской Колумбии, пока не наткнулись на хорошо сохранившиеся останки червя. Собранные образцы позволили изучить строение головы древнего обитателя и при помощи щетинок доказать, что они эволюционировали не из тела.
Ранее исследователи нашли древнего червя с шипами на голове.
Обнаруженная особь считается самым древним обитателем Земли. Точную дату появления червей никто не знает, но анализы останков указывают на возраст в 518 млн лет.
Четыре года потратили археологи и палеонтологи на поиски ранних форм жизни, существовавших в Британской Колумбии, пока не наткнулись на хорошо сохранившиеся останки червя. Собранные образцы позволили изучить строение головы древнего обитателя и при помощи щетинок доказать, что они эволюционировали не из тела.
Ранее исследователи нашли древнего червя с шипами на голове.
Автор: Джанабилова Татьяна П