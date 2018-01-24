«Дом:2»: Элина Камирен рассталась с возлюбленным
Экс-участница скандального телепроекта «Дома-2» Элина Камирен рассталась со своим возлюбленным. На шоу уроженка Тюмени позиционировала себя «непокоренной и ожидающей», с недавних пор она снова сначала интриговать своих поклонников перипетиями, происходящими в ее личной жизни.
О расставании с возлюбленным Элина Камирен сообщила сама. По ее словам, она устала ждать от своего бойфренда предложения руки и сердца. Как считала экс-участница «Дома-2», избранник должен был подарить ей кольцо с бриллиантом, которое бы подтвердила всю серьёзность намерений молодого человека.
Теперь, судя, по всему, Камирен является абсолютно свободной девушкой. Поклонники звезды «Дома-2» полностью поддержали позицию своего кумира, однако нашлись и те, кто раскритиковал ее. По мнению ряда фолловеров, нельзя встречаться с парнями из-за денег.
Отмечается, что Камирен никогда надолго не оставалась одна, однако сейчас она не озвучивает свои планы.
О расставании с возлюбленным Элина Камирен сообщила сама. По ее словам, она устала ждать от своего бойфренда предложения руки и сердца. Как считала экс-участница «Дома-2», избранник должен был подарить ей кольцо с бриллиантом, которое бы подтвердила всю серьёзность намерений молодого человека.
Теперь, судя, по всему, Камирен является абсолютно свободной девушкой. Поклонники звезды «Дома-2» полностью поддержали позицию своего кумира, однако нашлись и те, кто раскритиковал ее. По мнению ряда фолловеров, нельзя встречаться с парнями из-за денег.
Отмечается, что Камирен никогда надолго не оставалась одна, однако сейчас она не озвучивает свои планы.
Автор: Валерия Орлова