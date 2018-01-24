В Ярославле внедорожник сбил девушку и поехал дальше
18 января в Ярославле внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе. Водитель, не поинтересовавшись о состоянии пострадавшей, продолжил движение. Отлетев на несколько метров, женщина встала и пошла дальше. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.
В интернет попал видеоролик, на котором видно, как внедорожник сбивает женщину на пешеходном переходе. ДТП случилось в Ярославле по ул. Советской еще 18 января, но стало известно об этом инциденте только 23 числа, после опубликования видео с камер наблюдения.
Девушка переходила дорогу в положенном месте по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель машины повернул на перекрестке направо и согласно ПДД должен был уступить дорогу пешеходам, а потом уже продолжить движение. Но внедорожник дал пройти одному человеку, а потом сбил женщину.
Потерпевшая отлетела на несколько метров, поднялась и пошла дальше. К ней никто не подошел и не поинтересовался состоянием, в особенности этого не сделал и водитель машины, которая её сбила. Пропустив остальных пешеходов, внедорожник просто помчался дальше.
Пользователи интернет-сети осудили безразличие водителя и остальных окружающих.
В интернет попал видеоролик, на котором видно, как внедорожник сбивает женщину на пешеходном переходе. ДТП случилось в Ярославле по ул. Советской еще 18 января, но стало известно об этом инциденте только 23 числа, после опубликования видео с камер наблюдения.
Девушка переходила дорогу в положенном месте по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель машины повернул на перекрестке направо и согласно ПДД должен был уступить дорогу пешеходам, а потом уже продолжить движение. Но внедорожник дал пройти одному человеку, а потом сбил женщину.
Потерпевшая отлетела на несколько метров, поднялась и пошла дальше. К ней никто не подошел и не поинтересовался состоянием, в особенности этого не сделал и водитель машины, которая её сбила. Пропустив остальных пешеходов, внедорожник просто помчался дальше.
Пользователи интернет-сети осудили безразличие водителя и остальных окружающих.
Автор: Страхова Дарья