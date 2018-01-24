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Огромный «золотой» НЛО показался во время прямого эфира МКС
В Сети появился фрагмент видео с прямого эфира МКС, на кадрах которого уфологи заметили огромных размеров НЛО золотого цвета. Конспирологи в очередной раз обвинили NASA в сокрытии от населения информации о присутствии на орбите Земли инопланетян.

Огромный «золотой» НЛО показался во время прямого эфира МКС


На кадрах видно, как около пилотируемой космической станции пролетает «золотое» НЛО. Уфологи не имеют сомнений, что камеры МКС зафиксировали «корабль пришельцев», на протяжении нескольких секунд излучавший яркий свет загадочного происхождения. Явление длилось всего несколько секунд. Конспирологи заподозрили сотрудников NASA в монтаже, обвинив в вырезании важной для них части съёмочного материала.



Между тем интернет-пользователи из США приняли рекламный ролик ЦБ РФ за НЛО.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 14:12
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