Суд подтвердил отсутствие плагиата в песне Егора Крида "Папина дочка"
Суд подтвердил отсутствие плагиата в песне Егора Крида "Папина дочка" и отказался по требованию истца изымать запись из Сети и взыскивать с исполнителя 4 млн рублей. О том, как проходило в Басманном районе Москвы слушание дела, сообщает Telegram-канал Super.
«С целью пропиариться гражданин Алексей Вдовченко оклеветал Егора Крида, заявив, что написал трек еще в 2013 году. Нам пришлось действовать через полицию и собирать доказательную базу о шантаже и фальсификации файлов с цель получения прибыли», - рассказал Сергей Жорин.
Битмейкер и его адвокаты не согласны с постановлением суда и собираются его оспорить.
Ранее Егор Крид напугал фанатов.
«С целью пропиариться гражданин Алексей Вдовченко оклеветал Егора Крида, заявив, что написал трек еще в 2013 году. Нам пришлось действовать через полицию и собирать доказательную базу о шантаже и фальсификации файлов с цель получения прибыли», - рассказал Сергей Жорин.
Битмейкер и его адвокаты не согласны с постановлением суда и собираются его оспорить.
Ранее Егор Крид напугал фанатов.
Автор: Джанабилова Татьяна П