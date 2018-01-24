Актера Армена Джигарханяна выписали из больницы
Актера и режиссера Армена Джигарханяна выписали из Прироговской больницы. В медучреждение народный артист СССР попал в связи с резким ухудшением здоровья. Как рассказали друзья актера, в последнее время он чувствовал себя плохо.
Сообщается, что здоровье Джигарханяна ухудшилось на фоне новостей в СМИ о том, что его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская намерена оспорить развод. Пианистка считает, что суд расторгнул их брак искусственно, без ее согласия. Сам же Джигарханян не раз публично говорил, что не желает продолжать отношения с молодой супругой.
В конце октября общественность узнала о скандале в семье артиста. Тогда Джигарханян рассказал журналистам, что Цымбалюк-Романовская намерена руководить его театром. Тогда же уроженка Украины написала заявление об увольнении из культурного учреждения.
В результате скандала народный артист СССР попал в больницу 23 ноября, спустя четыре дня суд официально расторгнул брак звездной четы.
Сообщается, что здоровье Джигарханяна ухудшилось на фоне новостей в СМИ о том, что его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская намерена оспорить развод. Пианистка считает, что суд расторгнул их брак искусственно, без ее согласия. Сам же Джигарханян не раз публично говорил, что не желает продолжать отношения с молодой супругой.
В конце октября общественность узнала о скандале в семье артиста. Тогда Джигарханян рассказал журналистам, что Цымбалюк-Романовская намерена руководить его театром. Тогда же уроженка Украины написала заявление об увольнении из культурного учреждения.
В результате скандала народный артист СССР попал в больницу 23 ноября, спустя четыре дня суд официально расторгнул брак звездной четы.
Автор: Валерия Орлова