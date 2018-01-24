Google победил индусов в борьбе за утренние открытки посредством ИИ
Google победил индусов в борьбе за утренние открытки посредством ИИ, занимающие память смартфонов. Сведения предоставили официальные представители Google Trends.
Пользователи, проживающие в Индии, часто вбивают в поисковой строке фразу «С добрым утром» и отправляют изображения близким или коллегам. Из-за популярности картинок каждый третий телефон загружен до предела. В результате производительность устройства падает.
Решить проблему помог один из юзеров, который создал сайт, наполненный самыми востребованными изображениями. Выбранный образец можно быстро пересылать друзьям, не занимая память устройства. Теперь индусы могут пользоваться удобным порталом и очистить свои девайсы при помощи специального приложения Files Go.
Напомним, Google открывает во Франции новый исследовательский центр.
Пользователи, проживающие в Индии, часто вбивают в поисковой строке фразу «С добрым утром» и отправляют изображения близким или коллегам. Из-за популярности картинок каждый третий телефон загружен до предела. В результате производительность устройства падает.
Решить проблему помог один из юзеров, который создал сайт, наполненный самыми востребованными изображениями. Выбранный образец можно быстро пересылать друзьям, не занимая память устройства. Теперь индусы могут пользоваться удобным порталом и очистить свои девайсы при помощи специального приложения Files Go.
Напомним, Google открывает во Франции новый исследовательский центр.
Автор: Джанабилова Татьяна П