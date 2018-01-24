В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом эфире, рассказывая о бизонах
Ведущая канала АВС 7 Мооли Хендриксон не смогла сдержать свой смех в ходе прямого эфира, рассказывая телезрителям о Дне бизоньего горба. Соответствующее видео появилась на видеохостинге YouTube.
По словам самой ведущей, ее насмешила фраза о бизонах. «День бизоньего горба? И они серьёзно думали, что мне удастся сдержаться», - написала она на своей странице в социальной сети Instagram. Также имеется информация, что за кадром Хендриксон отвлекал ее коллега Митч Джелникер.
Согласно тексту, ведущая должна была рассказать о том, что фермеры должны встретиться перед шоу, чтобы обсудить, как им увеличить популяцию бизонов. Однако перед словом "увеличить" Хендриксон начала громком смеяться. Ее коллега в конце ролика пошутил, что, вероятно, у Хендриксон выдалось довольно тяжелое утро.
По словам самой ведущей, ее насмешила фраза о бизонах. «День бизоньего горба? И они серьёзно думали, что мне удастся сдержаться», - написала она на своей странице в социальной сети Instagram. Также имеется информация, что за кадром Хендриксон отвлекал ее коллега Митч Джелникер.
Согласно тексту, ведущая должна была рассказать о том, что фермеры должны встретиться перед шоу, чтобы обсудить, как им увеличить популяцию бизонов. Однако перед словом "увеличить" Хендриксон начала громком смеяться. Ее коллега в конце ролика пошутил, что, вероятно, у Хендриксон выдалось довольно тяжелое утро.
Автор: Валерия Орлова