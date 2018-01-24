Жириновский предложил разрешить сожителям заключать брачный контракт
Владимир Жириновский предложил разрешить сожителям заключать брачный контракт и внести соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ. Председатель ЛДПР рассказал о своей идее в нотариальной конторе, которую он посетил в рамках начавшейся избирательной кампании.
«Мне кажется неправильным ограничивать права людей. Почему пары, прошедшие регистрацию в ЗАГСе, могут оформить у нотариуса брачный договор, а сожители – нет. Получается, что в России гражданские браки не защищены. Предлагаю устранить эту оплошность, подкорректировав Семейный кодекс», - рассказал политик.
Напомним, 22 января в Госдуму поступил законопроект о приравнивании пятилетнего сожительства разнополых партнеров к официальному браку.
«Мне кажется неправильным ограничивать права людей. Почему пары, прошедшие регистрацию в ЗАГСе, могут оформить у нотариуса брачный договор, а сожители – нет. Получается, что в России гражданские браки не защищены. Предлагаю устранить эту оплошность, подкорректировав Семейный кодекс», - рассказал политик.
Напомним, 22 января в Госдуму поступил законопроект о приравнивании пятилетнего сожительства разнополых партнеров к официальному браку.
Автор: Джанабилова Татьяна П