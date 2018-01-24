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exclusive / Здоровье

Минздрав не планирует пока вводить запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года
Чиновники РФ не планируют в ближайшее время вводить табу на продажу алкоголя лицам младше 21 года. Главная задача правительства сейчас - поменять ценности и отношение в восприятии жизни населения.

Минздрав не планирует пока вводить запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года


Министерство здравоохранения РФ не планирует включать в госстратегию по прививанию населению ЗОЖ, профилактики и контроля неинфекционных болезней до 2025 года табу на реализацию алкогольных напитков лицам младше 21 года. Такое заявление сделал Сергей Бойцов, генеральный директор НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения России.

Ранее планировалось ввести вышеупомянутый запрет, но чиновники решили пока повременить. Сейчас основная задача состоит в том, чтоб поменять моральные ценности и устои граждан, изменить отношение к восприятию своего существования в целом.

Сейчас алкоголь законно могут приобретать все граждане, достигшие 18 лет.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 14:53
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