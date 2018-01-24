Полина Гагарина устроила дефиле в купальниках на Мальдивах
Известная певица Полина Гагарина решила устроить самое настоящее дефиле в купальниках на Мальдивах. Именно там артистка сейчас отдыхает с супругом и двумя детьми. Соответствующий ролик был обнародован в профиле Гагариной в социальной сети Instagram.
На видео российская исполнительница смешно дефилирует на берегу Индийского океана. «Привет, друзья, у меня к вам вопрос с подвохом, сколько купальников я с собой взяла?!! Победителя отмечу в следующем посте», - подписала публикацию Гагарина. Также она отметила, что автором и монтажером видео выступил ее супруг Дмитрий Исхаков.
В комментариях пользователи убедительно отвечали, что на Мальдивы Гарагина взяла с собой 12 купальников, однако можно видеть и цифры 11, 16, 13 и 15.
Фолловеры также подчеркнули, насколько певице быстро удалось прийти в форму после вторых родов. О том, как Гагарина избавляется от лишних килограммов, она показывает в своем профиле. Зачастую ее тренировки проходят дома с личным тренером.
На видео российская исполнительница смешно дефилирует на берегу Индийского океана. «Привет, друзья, у меня к вам вопрос с подвохом, сколько купальников я с собой взяла?!! Победителя отмечу в следующем посте», - подписала публикацию Гагарина. Также она отметила, что автором и монтажером видео выступил ее супруг Дмитрий Исхаков.
В комментариях пользователи убедительно отвечали, что на Мальдивы Гарагина взяла с собой 12 купальников, однако можно видеть и цифры 11, 16, 13 и 15.
Фолловеры также подчеркнули, насколько певице быстро удалось прийти в форму после вторых родов. О том, как Гагарина избавляется от лишних килограммов, она показывает в своем профиле. Зачастую ее тренировки проходят дома с личным тренером.
Автор: Валерия Орлова