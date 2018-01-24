Ксения Бородина показала в Instagram фото подросшей дочери Маруси
Ксения Бородина показала фанатам фото подросшей дочери Маруси, сделанное на Сейшелах. Соответствующий пост ведущая скандального проекта «Дом-2» разместила в микроблоге Instagram.
Ксения Бородина совместила отдых и работу, прилетев со своим семейством на райские острова. Пока мама снимается в «Доме-2», за детьми приглядывает папа Курбан Омаров.
Звезда продемонстрировала фолловерам один из снимков, на котором Маруся запечатлена со спины, сидя у красивого водоема. В комментарии к посту светская львица написала, что какими бы взрослыми не становились дети, для мамы они всегда остаются малышами.
Поклонники, оставившие под снимком больше 18 тыс. лайков, умилились красотой подросшей Маруси и отметили, что она превращается в прекрасную девушку.
Ранее Бородина сняла пародию на Розу Сябитову.
Ксения Бородина совместила отдых и работу, прилетев со своим семейством на райские острова. Пока мама снимается в «Доме-2», за детьми приглядывает папа Курбан Омаров.
Звезда продемонстрировала фолловерам один из снимков, на котором Маруся запечатлена со спины, сидя у красивого водоема. В комментарии к посту светская львица написала, что какими бы взрослыми не становились дети, для мамы они всегда остаются малышами.
Поклонники, оставившие под снимком больше 18 тыс. лайков, умилились красотой подросшей Маруси и отметили, что она превращается в прекрасную девушку.
Ранее Бородина сняла пародию на Розу Сябитову.
Автор: Джанабилова Татьяна П