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Главу Lotus задержали за превышение скорости
Жана-Марка Жале, генерального директора автомобильной компании Lotus, задержали за превышение скорости. В момент инцидента он пребывал за рулем новой иномарки и ехал 164 километра в час. Оказывается, что в той зоне разрешено двигаться максимум на 113 километров в час.

Главу Lotus задержали за превышение скорости


Жале смог убедить судью не назначать штрафные баллы, а ограничить его запретом на вождении в течение 30 последующих дней. В Великобритании очки назначаются, если служители Фемиды признают водителя виновным в нарушении ПДД. Если количество баллов достигает 12-ти, то суд имеет право лишить прав на управление транспортным средством. За превышение скоростного режима обычно начисляется от 3 до 6 штрафных очков.

Как рассказал адвокат гендиректора Lotus, лояльное решение суда позволит его клиенту и дальше проводить тестирование новых автомобилей. Тем не менее, служители Фемиды предостерегли Жале от выезда на трассу А11.

Отмечается, что это не первое нарушение правил генерального директора вышеназванной автокомпании. В январе минувшего года он также попадался на превышении скорости, тогда суд на шесть месяцев лишил его прав. В 2014 года служители Фемиды начисляли Жале 5 баллов и оштрафовали на 400 фунтов.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:03
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