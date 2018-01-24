В Ленобласти девочка отбилась от грабителя с игрушечным пистолетом
В Ленобласти девочке удалось отбиться от грабителя с игрушечным пистолетом. Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Сосновый Бор в прошедший понедельник, 22 января. Об этом сообщили сотрудники следственных органов.
По имеющимся данным, находясь в грузовом лифте, злоумышленник пытался отобрать у ребенка мобильный телефон, показывая ей предмет, напоминающий оружие. Грабитель угрожал несовершеннолетней применением пистолета, если та не отдаст ему гаджет. Однако мужчина не завладел имуществом, поскольку потерпевшая смогла оказать активное сопротивление ему, вследствие чего он скрылся с места инцидента.
Личность подозреваемого уже установлена, им оказался 21-летний местный житель. В отношении него возбудили дело в соответствии со статьей «разбой».
По имеющимся данным, находясь в грузовом лифте, злоумышленник пытался отобрать у ребенка мобильный телефон, показывая ей предмет, напоминающий оружие. Грабитель угрожал несовершеннолетней применением пистолета, если та не отдаст ему гаджет. Однако мужчина не завладел имуществом, поскольку потерпевшая смогла оказать активное сопротивление ему, вследствие чего он скрылся с места инцидента.
Личность подозреваемого уже установлена, им оказался 21-летний местный житель. В отношении него возбудили дело в соответствии со статьей «разбой».
Автор: Валерия Орлова