Госдума РФ усилит контроль в сфере долевого строительства

«Нам предстоит рассмотреть очень важный закон, возникший после больших слушаний, проходивших в прошлом году в присутствии обманутых дольщиков. Нужно прекратить беспредел и ужесточить ответственность застройщиков», - пояснил Мельников.

Документ разработала группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Он предусматривает большие штрафы нарушителям законов о долевом строительстве и обязует раскрывать данные о бенефициарах с 5% и более активов.