Госдума РФ усилит контроль в сфере долевого строительства
Госдума РФ планирует усилить контроль в сфере проблемного долевого строительства. Депутаты нижней палаты парламенты рассмотрели законопроект в первом чтении. Сведения предоставил зампред думы Иван Мельников.
Документ разработала группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Он предусматривает большие штрафы нарушителям законов о долевом строительстве и обязует раскрывать данные о бенефициарах с 5% и более активов.
«Нам предстоит рассмотреть очень важный закон, возникший после больших слушаний, проходивших в прошлом году в присутствии обманутых дольщиков. Нужно прекратить беспредел и ужесточить ответственность застройщиков», - пояснил Мельников.
Документ разработала группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Он предусматривает большие штрафы нарушителям законов о долевом строительстве и обязует раскрывать данные о бенефициарах с 5% и более активов.
Автор: Джанабилова Татьяна П