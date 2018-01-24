СМИ: Элтон Джон прекращает гастрольную деятельность
Известный артист Элтон Джон в скором времени прекратит свою гастрольную деятельность. Об этом сообщают британские СМИ. Отмечается, что менеджмент музыканта пока не комментирует эту информацию.
В ближайшее время Элтон Джон должен сделать официальное заявление, касающиеся его дальнейшей карьеры. Не исключается, что артист сообщит о прощальном туре.
Элтон Джон является одним из наиболее востребованных артистов в мире. В прошлом году музыканту пришлось отменить девять шоу, проведение которых было запланировано в США, поскольку у него диагностировали бактериальную инфекцию. Вероятно, ею он заразился во время тура по Южной Америки. В общей сложности в минувшем году Элтон Джон дал 87 сольных концертов по всему миру.
В ближайшее воскресенье, 28 января, артист должен выступить с эпатажной певицей Майли Сайрус на церемонии вручения престижной премии «Грэмми».
В ближайшее время Элтон Джон должен сделать официальное заявление, касающиеся его дальнейшей карьеры. Не исключается, что артист сообщит о прощальном туре.
Элтон Джон является одним из наиболее востребованных артистов в мире. В прошлом году музыканту пришлось отменить девять шоу, проведение которых было запланировано в США, поскольку у него диагностировали бактериальную инфекцию. Вероятно, ею он заразился во время тура по Южной Америки. В общей сложности в минувшем году Элтон Джон дал 87 сольных концертов по всему миру.
В ближайшее воскресенье, 28 января, артист должен выступить с эпатажной певицей Майли Сайрус на церемонии вручения престижной премии «Грэмми».
Автор: Валерия Орлова