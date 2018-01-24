Ученые: Чистый воздух ускорит глобальное потепление
Международные ученые-климатологи доказали, что чистый воздух ускорит на Земле глобальное потепление и приведет к необратимой катастрофе. Результаты исследования размещены в профильном издании.
При помощи компьютера ученые спроектировали несколько наиболее реалистичных моделей планетарных изменений, заложив в программу средние показатели по выбросу сульфатов и сажи. Раньше считалось, что данные компоненты усиливают парниковый эффект.
Последнее исследование показало, что аэрозоли, находясь в атмосфере, создают своеобразный шит от солнечной радиации. При полной очистки воздуха температура на Земле начнет расти и достигнет апокалипсических значений. Самые неблагоприятные условия сложатся в Восточной Азии, на севере Европы, США.
Ранее исследователи заявили, что скоро глобальное потепление сменит похолодание.
При помощи компьютера ученые спроектировали несколько наиболее реалистичных моделей планетарных изменений, заложив в программу средние показатели по выбросу сульфатов и сажи. Раньше считалось, что данные компоненты усиливают парниковый эффект.
Последнее исследование показало, что аэрозоли, находясь в атмосфере, создают своеобразный шит от солнечной радиации. При полной очистки воздуха температура на Земле начнет расти и достигнет апокалипсических значений. Самые неблагоприятные условия сложатся в Восточной Азии, на севере Европы, США.
Ранее исследователи заявили, что скоро глобальное потепление сменит похолодание.
Автор: Джанабилова Татьяна П