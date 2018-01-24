Модель Гаянэ Багдасарян показала ягодицы на откровенном фото в Instagram
Популярная модель Гаяне Багдарасян снова разделась для откровенного фото. На новом снимке знаменитость показала свои упругие ягодицы. Соответствующий кадр недавно появился в профиле Багдарасян в социальной сети Instagram.
На опубликованной фотографии модель сидит за рабочим столом и смотрит в ноутбук. Снимок был сделан со спины, на нем Багдарасян позирует в откровенном наряде, который едва ли прикрывает интимные места. За счет правильно подобранного ракурса и выбранной одежды, фолловеры знаменитости смогли отлично рассмотреть ее ягодицы.
Поклонники оказались впечатлены столько откровенным снимком Гаянэ Багдарасян. В комментариях они написали знаменитости множество теплых слов. За непродолжительное время публикация модели собрала огромное количество отметок «мне нравится».
На опубликованной фотографии модель сидит за рабочим столом и смотрит в ноутбук. Снимок был сделан со спины, на нем Багдарасян позирует в откровенном наряде, который едва ли прикрывает интимные места. За счет правильно подобранного ракурса и выбранной одежды, фолловеры знаменитости смогли отлично рассмотреть ее ягодицы.
“Моя слабость - длинные чёрные волосы и тяга к прекрасному”, — подписала звезда свой пост.
Поклонники оказались впечатлены столько откровенным снимком Гаянэ Багдарасян. В комментариях они написали знаменитости множество теплых слов. За непродолжительное время публикация модели собрала огромное количество отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова