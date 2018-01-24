Палеонтологи обнаружили в янтаре остракоду возрастом 100 млн лет
Ученые-палеонтологи из разных стран обнаружили в янтаре остракоду, которая попала туда 100 млн лет назад. Для ученых оказалось загадкой, как это морское животное оказалось в смоле дерева.
О находке сообщила китайская газета «Жэньминь жибао». Кусок янтаря обнаружили на севере Мьянмы. Китайский ученый Син Лида заявил, что это очень редкая находка, так как остракоды живут в воде.
Ранее остракод находили в янтаре, в который они попадали 66 млн лет назад, теперешняя находка относится к мезозойской эре – это очень уникальный экземпляр. Кроме того, сама остракода оказалась нестандартных размеров, длиной 12,9 мм, обычно находят экземпляры 0,5-2мм.
Ученые предполагают, что дерево, выделявшее смолу, росло на границе суши и моря.
О находке сообщила китайская газета «Жэньминь жибао». Кусок янтаря обнаружили на севере Мьянмы. Китайский ученый Син Лида заявил, что это очень редкая находка, так как остракоды живут в воде.
Ранее остракод находили в янтаре, в который они попадали 66 млн лет назад, теперешняя находка относится к мезозойской эре – это очень уникальный экземпляр. Кроме того, сама остракода оказалась нестандартных размеров, длиной 12,9 мм, обычно находят экземпляры 0,5-2мм.
Ученые предполагают, что дерево, выделявшее смолу, росло на границе суши и моря.
Автор: Северов Андрей