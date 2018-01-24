Новый кроссовер Rolls-Royce Cullinan появится в России в 2019 году
Новый, элитный кроссовер Rolls-Royce Cullinan должен появиться в России в 2019 году. Официальная презентация автомобиля запланирована на это лето. Рублевые цены производитель пока не называет.
Самой дорогой моделью бренда останется седан Phantom. Последняя версия автомобиля стоит на рынке РФ около 35 млн рублей. Соответственно, цена Cullinan будет немного ниже.
Дизайн Cullinan заимствован у Phantom, двери могут стать точной копией седана. Оба автомобиля сконструированы на одной базе. Под капотом новинки инженеры установили 12-цилиндровую силовую установку объемом на 5,75 литра. Мощность и скорость транспортного средства пока неизвестны.
Ранее в Сети появились первые изображение Cullinan.
Самой дорогой моделью бренда останется седан Phantom. Последняя версия автомобиля стоит на рынке РФ около 35 млн рублей. Соответственно, цена Cullinan будет немного ниже.
Дизайн Cullinan заимствован у Phantom, двери могут стать точной копией седана. Оба автомобиля сконструированы на одной базе. Под капотом новинки инженеры установили 12-цилиндровую силовую установку объемом на 5,75 литра. Мощность и скорость транспортного средства пока неизвестны.
Ранее в Сети появились первые изображение Cullinan.
Автор: Джанабилова Татьяна П