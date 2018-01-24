Учёные: Лекарственные травы могут нейтрализовать действие медпрепаратов
Научные сотрудники Университет в Стелленбосе, ЮАР, пришли к выводу, что одновременное употребление пищевых добавок, в основе которых лежат лекарственные травы, и медицинских препаратов может существенно снизить и даже полностью нейтрализовать эффективность последних. Учёные подчеркнули: это несёт смертельную угрозу для пациентов с тяжёлыми формами заболеваний.
Исследование африканских специалистов опубликовало издание British Journal of Clinical Pharmacology. Согласно предоставленным материалам, эксперты провели анализ 49 случаев в медицинской практике, включая таковые, когда выписываемые препараты при одновременном употреблении с ними пищевых добавок на лекарственных травах не приносили пользы пациентам. Учёные заметили, например, что статины от холестерина и варфарин от тромбоза взаимодействовали с пищевыми добавками на основе зверобоя. В данном случае, при условии их работы в одних и тех же органах, действие лекарства либо усиливалось, либо нейтрализовалось.
Врачи из ЮАР предупредили: несмотря на то, что пищевые добавки признаны безвредными, они содержат активные вещества, которые, сочетаясь с мощными медпрепаратами, могут становиться крайне опасными. Так, имелись случаи, когда противоопухолевые препараты прекращали своё действие у больных онкологией, пивших настойку женьшеня, а трансплантированные почки отторгались из-за приёма ромашки.
Ранее учёные рассказали, чем не следует запивать лекарства.
Исследование африканских специалистов опубликовало издание British Journal of Clinical Pharmacology. Согласно предоставленным материалам, эксперты провели анализ 49 случаев в медицинской практике, включая таковые, когда выписываемые препараты при одновременном употреблении с ними пищевых добавок на лекарственных травах не приносили пользы пациентам. Учёные заметили, например, что статины от холестерина и варфарин от тромбоза взаимодействовали с пищевыми добавками на основе зверобоя. В данном случае, при условии их работы в одних и тех же органах, действие лекарства либо усиливалось, либо нейтрализовалось.
Врачи из ЮАР предупредили: несмотря на то, что пищевые добавки признаны безвредными, они содержат активные вещества, которые, сочетаясь с мощными медпрепаратами, могут становиться крайне опасными. Так, имелись случаи, когда противоопухолевые препараты прекращали своё действие у больных онкологией, пивших настойку женьшеня, а трансплантированные почки отторгались из-за приёма ромашки.
Ранее учёные рассказали, чем не следует запивать лекарства.
Автор: Воробьева Алина