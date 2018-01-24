Певица Лари Уайт умерла от редкой формы онкологии
После четырёх месяцев борьбы с редкой формой онкологии умерла Лари Уайт. Певица запомнилась своей кантри-музыкой и несколькими работами в кино.
На 53-м году жизни умерла Лари Уайт. Певицу забрал редкий первичный перитонеальный рак. С этим диагнозом женщина боролась с начала осени 2017 года. Последнее время актриса провела в хосписе.
Лари Уайт была популярной американской певицей, исполняла музыку в стиле кантри. За своё певческое творчество удостоилась трех наград «Грэмми». Она успела записать 9 альбомов.
Также Уайт запомнилась ролью в картине «Изгой», где сотрудничала с Томом Хэнксом. Еще были менее значительные работы в кинолентах «Слуга дьявола» и «Я ухожу – не плачь».
На 53-м году жизни умерла Лари Уайт. Певицу забрал редкий первичный перитонеальный рак. С этим диагнозом женщина боролась с начала осени 2017 года. Последнее время актриса провела в хосписе.
Лари Уайт была популярной американской певицей, исполняла музыку в стиле кантри. За своё певческое творчество удостоилась трех наград «Грэмми». Она успела записать 9 альбомов.
Также Уайт запомнилась ролью в картине «Изгой», где сотрудничала с Томом Хэнксом. Еще были менее значительные работы в кинолентах «Слуга дьявола» и «Я ухожу – не плачь».
Автор: Страхова Дарья