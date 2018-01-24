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Дистрибьютор автомобилей «Кортеж» начнет работу в I квартале
В I квартале текущего года будет создано совместное предприятие группы Sollers и ФГУП НАМИ, которое будет работать по проекту «Кортеж». Об этом сообщили представители российского автопроизводителя.

Дистрибьютор автомобилей «Кортеж» начнет работу в I квартале


После создания ЧП будет начат прием заявок, поскольку интерес к продукту является высоким. На конец нынешнего года запланирован старт коммерческих продаж. На данный момент специалисты рассматривают варианты продвижения транспортных средств в рамках проекта «Кортеж», в том числе, посредством партнерской сети.

На первом этапе производство будет осуществляться на мощностях НАМИ. Они позволяют специалистам собирать до 200 автомобилей в год. Изначально будет уделяться внимание лимузину и седану потребительского класса.

Проект «Кортеж» предполагает сборку автомобилей на единой модульной платформе. В рамках него будут произведены лимузины для первых лиц государства, минивэн, внедорожник и премиальный седан. В 2013 году НАМИ стало единственным исполнителем заказа.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что предзаказ на автомобили «Кортеж» смогут оформить все желающие с 2019 года. Отмечается, что стоимость транспортных средств будет на 15% ниже цен, установленных на премиальные модели.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:00
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