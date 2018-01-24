Marketwatch: Курс доллара рухнул до минимума за три года
24 января курс доллара рухнул за последние три года, опустившись по показателям индекса DXY до 89,6% (-0,5%). Соответствующие сведения предоставлены Marketwatch.
В ходе торгов японская иена поднялась в цене по отношению к доллару на 0,61%, к фунту стерлингов на 0,68%, евро на 0,32%. Похожая ситуация складывается на биржах и с другими валютами, например, африканский ранд достиг рекордных показателей, поднявшись к доллару до 12. Что касается рубля, то он укрепился на 2 копейки, но на 20 копеек упал к евро.
Эксперты считают, что данный процесс начался на фоне выступления главы Минфина США, рассказавшего об ослаблении американской валюты. Министр намекнул, что сейчас Белый Дом заинтересован в обесценивании доллара.
Ранее сообщалось о падении курса биткоина.
В ходе торгов японская иена поднялась в цене по отношению к доллару на 0,61%, к фунту стерлингов на 0,68%, евро на 0,32%. Похожая ситуация складывается на биржах и с другими валютами, например, африканский ранд достиг рекордных показателей, поднявшись к доллару до 12. Что касается рубля, то он укрепился на 2 копейки, но на 20 копеек упал к евро.
Эксперты считают, что данный процесс начался на фоне выступления главы Минфина США, рассказавшего об ослаблении американской валюты. Министр намекнул, что сейчас Белый Дом заинтересован в обесценивании доллара.
Ранее сообщалось о падении курса биткоина.
Автор: Джанабилова Татьяна П