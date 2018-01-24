Роскомнадзор заблокировал сайты с личными фото пользователей соцсетей
В Роскомнадзоре приняли решение о блокировке сайтов, которые предоставляли открытый доступ к различным приватным снимкам и другим данным пользователей соцсетей. Это было сделано на основе вердикта Таганского райсуда Москвы.
Так, доступ пришлось ограничить к интернет-ресурсам vkka.xyz и chek-you.ru. Как постановили служители Фемиды, сведения, обнародованные на этих ресурсах, обрабатывались с грубым нарушением российского законодательства в области персональных данных. Отмечается, что доступ к их личной информации осуществлялся без согласия юзеров.
Согласно законодательству РФ, ресурсы не имеют право публиковать персональные данные людей, если они не дали разрешение на обнародование информации. На данный момент неизвестно, возобновят ли работу вышеназванные сайты.
Так, доступ пришлось ограничить к интернет-ресурсам vkka.xyz и chek-you.ru. Как постановили служители Фемиды, сведения, обнародованные на этих ресурсах, обрабатывались с грубым нарушением российского законодательства в области персональных данных. Отмечается, что доступ к их личной информации осуществлялся без согласия юзеров.
Согласно законодательству РФ, ресурсы не имеют право публиковать персональные данные людей, если они не дали разрешение на обнародование информации. На данный момент неизвестно, возобновят ли работу вышеназванные сайты.
Автор: Валерия Орлова