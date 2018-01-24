В Ростове-на-Дону десятки людей пострадали из-за гололеда
Ростов-на-Дону накрыла непогода, из-за которой страдают не только машины, но и люди, которые получают серьезные травмы из-за возникшего гололеда. С утра больницы наполнились пострадавшими в результате сложной ситуации на дорогах и тротуарах.
В лечебницах Ростова-на-Дону прибавилось работы. С утра уже поступили несколько десятков людей с травмами разной тяжести. Коммунальные службы пытаются справиться со стихией, обрабатывая шоссе и пешеходные дорожки песком, но это не помогает избежать падений. Как утверждают медики, вся проблема в спешке, дискомфортной обуви и, конечно, в женских каблуках.
Люди в травматические пункты поступают со всего города: одни самостоятельно, другие на скорой помощи. В основном обращаются с переломами конечностей, но есть и тяжелые случаи, как ушибы головы. Особенно переполнены такие больницы, как Горбольница № 20 и БСМП-2.
Многие жители города возмущены, что есть опасные места, где в гололед просто невозможно пройти. Горожан призывают быть осторожнее на дорогах.
В лечебницах Ростова-на-Дону прибавилось работы. С утра уже поступили несколько десятков людей с травмами разной тяжести. Коммунальные службы пытаются справиться со стихией, обрабатывая шоссе и пешеходные дорожки песком, но это не помогает избежать падений. Как утверждают медики, вся проблема в спешке, дискомфортной обуви и, конечно, в женских каблуках.
Люди в травматические пункты поступают со всего города: одни самостоятельно, другие на скорой помощи. В основном обращаются с переломами конечностей, но есть и тяжелые случаи, как ушибы головы. Особенно переполнены такие больницы, как Горбольница № 20 и БСМП-2.
Многие жители города возмущены, что есть опасные места, где в гололед просто невозможно пройти. Горожан призывают быть осторожнее на дорогах.
Автор: Пшеничная Татьяна