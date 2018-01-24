Очевидцы: В Волгограде павильон "Ермолино" чуть не провалился под землю
24 января в Волгограде павильон "Ермолино", расположенный в Спартановке, чуть не провалился под землю. Металлическая конструкция, в которой торговали полуфабрикатами и мясными продуктами, зависла над огромной пропастью, до ужаса напугав прохожих.
Как рассказали очевидцы, под киоском прорвало трубу, поэтому вода мощным потоком хлынула под основание и быстро размыла землю. Людям удалось запечатлеть происходящее на камеры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Экстренные службы огородили киоск и прилегающую к нему территорию. Для ликвидации аварии владельцу придется убрать киоск, что выльется для него в большие убытки.
Как рассказали очевидцы, под киоском прорвало трубу, поэтому вода мощным потоком хлынула под основание и быстро размыла землю. Людям удалось запечатлеть происходящее на камеры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Экстренные службы огородили киоск и прилегающую к нему территорию. Для ликвидации аварии владельцу придется убрать киоск, что выльется для него в большие убытки.
Автор: Джанабилова Татьяна П