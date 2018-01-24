В США VR-технологии помогают лыжникам подготовиться к Олимпийским играм
Спортсмены из США, наряду с физическими тренировками, подготавливаются к предстоящим Олимпийским играм в Южной Корее посредством виртуальной реальности. Используя VR-технологии, они заранее изучают трассы, которые будут задействованы в соревнованиях.
Платформа VR Strivr для подготовки американских олимпийцев используется Ассоциацией сноуборда и лыжного спорта США. Главной пользой от виртуальных тренировок специалисты назвали возможность досконального изучения лыжниками будущей трассы. Обычно для тестового заезда перед соревнованиями предоставляется лишь одна попытка. Благодаря VR-технологиям спортсмены заранее узнают об особенностях трассы и запоминают самые «коварные» участки.
Для того чтобы избежать утечки информации к конкурентам, американские тренеры по лыжам не раскрывают подробностей VR-тренировок, однако уверяют – они дают замечательный результат: в частности, реакция лыжников увеличилась на 20 %.
Ранее сообщалось о новой форме российских олимпийцев.
Платформа VR Strivr для подготовки американских олимпийцев используется Ассоциацией сноуборда и лыжного спорта США. Главной пользой от виртуальных тренировок специалисты назвали возможность досконального изучения лыжниками будущей трассы. Обычно для тестового заезда перед соревнованиями предоставляется лишь одна попытка. Благодаря VR-технологиям спортсмены заранее узнают об особенностях трассы и запоминают самые «коварные» участки.
Для того чтобы избежать утечки информации к конкурентам, американские тренеры по лыжам не раскрывают подробностей VR-тренировок, однако уверяют – они дают замечательный результат: в частности, реакция лыжников увеличилась на 20 %.
Ранее сообщалось о новой форме российских олимпийцев.
Автор: Воробьева Алина