Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018
exclusive / Технологии

Samsung Galaxy S9 получит зарядные устройства от модели S8
Мощное зарядное устройство для нового топового смартфона Samsung Galaxy S9 будет идентично устройству, которое было для модели S8. Сведения взяты из официальных документов, которые были недавно опубликованы.

Samsung Galaxy S9 получит зарядные устройства от модели S8


Новый смартфон получил номера регистрации для азиатских стран, где были обнаружены сведения о зарядных устройствах. Для смартфона предусмотрены два устройства: стандартное с характеристиками 5В/2А, а также более мощное - 9В/1,67А.

Таким образом, имея батарею емкостью 3500 мАч, новый флагман будет заряжаться за полтора часа.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 17:17
Читайте также
В США VR-технологии помогают лыжникам
Алексей Хотин выполнил обязательства перед
Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в
Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений
В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии
Патриарх призвал объединить усилия Церкви и
Госдума РФ усилит контроль в сфере долевого
Кирилл Терешин своими "руками-базуками"
В Ростове-на-Дону десятки людей пострадали из-за
Marketwatch: Курс доллара рухнул до минимума за
В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом
Жириновский предложил разрешить сожителям
Добавление комментария
Последние новости
24.01, 21:20 В США VR-технологии помогают лыжникам подготовиться к
24.01, 21:00 Палеонтологи обнаружили в янтаре остракоду возрастом 100
24.01, 20:40 Модель Гаянэ Багдасарян показала ягодицы на откровенном
24.01, 20:31 Самая маленькая в мире муха получила название в честь
24.01, 20:13 Алексей Хотин выполнил обязательства перед
24.01, 20:10 Эксперты: Троян Evrial меняет биткоин-адреса в буфере
24.01, 19:55 Марию Максакову раскритиковали за мини-юбку и глубокое
24.01, 19:40 Гаянэ Багдасарян в королевском наряде показала пышную
24.01, 19:27 В Аргентине во время драки двух мужчин пострадал
24.01, 19:15 Кирилл Терёшин вставил импланты в ноги
24.01, 19:00 Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в апреле
24.01, 18:45 Анастасия Волочкова требует 10 млн долларов с Чермена
24.01, 18:37 «АВТОСТАТ»: Skoda Rapid во всех комплектациях подорожала
24.01, 18:27 Джигарханян встретился со своим приемным сыном Степаном
24.01, 18:20 В «ВКонтакте» считают беспочвенными обвинения в
24.01, 18:12 Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений России
24.01, 18:06 57-летняя Настасья Кински признана главным секс-символом
24.01, 17:57 В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии остаются без
24.01, 17:55 Израильские ученые в Кумранской рукописи нашли древний
24.01, 17:48 Приемное отделение: Олег Табаков остается в больнице