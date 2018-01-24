Samsung Galaxy S9 получит зарядные устройства от модели S8
Мощное зарядное устройство для нового топового смартфона Samsung Galaxy S9 будет идентично устройству, которое было для модели S8. Сведения взяты из официальных документов, которые были недавно опубликованы.
Новый смартфон получил номера регистрации для азиатских стран, где были обнаружены сведения о зарядных устройствах. Для смартфона предусмотрены два устройства: стандартное с характеристиками 5В/2А, а также более мощное - 9В/1,67А.
Таким образом, имея батарею емкостью 3500 мАч, новый флагман будет заряжаться за полтора часа.
Новый смартфон получил номера регистрации для азиатских стран, где были обнаружены сведения о зарядных устройствах. Для смартфона предусмотрены два устройства: стандартное с характеристиками 5В/2А, а также более мощное - 9В/1,67А.
Таким образом, имея батарею емкостью 3500 мАч, новый флагман будет заряжаться за полтора часа.
Автор: Северов Андрей