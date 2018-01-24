Юлия Савичева взяла под опеку двоих детей из детского дома
Известная российская певица Юлия Савичева рассказала, что официально оформила опеку над двумя разнополыми детьми. Сообщается, что мальчик и девочка живут в Кургане, родном городе знаменитости, и пока они еще не познакомились с ней, но встреча состоится в скором будущем.
По словам Савичевой, около 5-6 лет тому назад она стала очень часто посещать детские дома, общаться с воспитанниками, дарить им различные подарки. Как другие знаменитости, певица никогда не афишировала сведения о своих расходах, более того, ее никто не заставлял совершать такие поездки. Так, Савичева сама хотела общаться с детьми, поскольку они в этом нуждались.
После того, как певица самостоятельно родила, ее начала посещать мысль об опекунстве. По словам Савичевой, она должна сделать так, чтобы и другие люди узнали о несчастных детях, которых оставили родители. После просмотра анкет на сайте фонда «Измени одну жизнь», исполнительница увидела девочку и мальчика, у нее сразу ёкнуло сердце.
Напомним, Юлия Савичева стала мамой в первый раз летом 2017 года. В одном из роддомов Лиссабона родилась прекрасная девочка. Ранее она сообщала, что у нее долгое время не получалось забеременеть.
По словам Савичевой, около 5-6 лет тому назад она стала очень часто посещать детские дома, общаться с воспитанниками, дарить им различные подарки. Как другие знаменитости, певица никогда не афишировала сведения о своих расходах, более того, ее никто не заставлял совершать такие поездки. Так, Савичева сама хотела общаться с детьми, поскольку они в этом нуждались.
После того, как певица самостоятельно родила, ее начала посещать мысль об опекунстве. По словам Савичевой, она должна сделать так, чтобы и другие люди узнали о несчастных детях, которых оставили родители. После просмотра анкет на сайте фонда «Измени одну жизнь», исполнительница увидела девочку и мальчика, у нее сразу ёкнуло сердце.
Напомним, Юлия Савичева стала мамой в первый раз летом 2017 года. В одном из роддомов Лиссабона родилась прекрасная девочка. Ранее она сообщала, что у нее долгое время не получалось забеременеть.
Автор: Валерия Орлова