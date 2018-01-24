В Москве 18-летний приезжий украл медали ветерана и до смерти забил кошку
В Москве 18-летний приезжий украл медали ветерана, полученные за заслуги и победу в ВОВ, и до смерти забил кошку. Сведения о совершенном преступлении появились в местных СМИ.
Сообщается, злоумышленник отжал пластиковое окно и через образовавшийся проем проник в одну из квартир. 62-летняя пострадавшая рассказала, что грабитель избивал ее кошку, которая в муках скончалась от полученных травм.
Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался гражданин, объявленный в федеральный розыск.
Ранее в столице приезжий из Турции изнасиловал студентку.
Сообщается, злоумышленник отжал пластиковое окно и через образовавшийся проем проник в одну из квартир. 62-летняя пострадавшая рассказала, что грабитель избивал ее кошку, которая в муках скончалась от полученных травм.
Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался гражданин, объявленный в федеральный розыск.
Ранее в столице приезжий из Турции изнасиловал студентку.
Автор: Джанабилова Татьяна П