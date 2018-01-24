Смартфон Galaxy S9 появился на коротком видео
На коротком видео, которое было недавно опубликовано в Сети, засветился смартфон Samsung Galaxy S9. Отмечается , что производитель намерен представить гаджет в рамках выставки MWC 2018, которая состоится в феврале этого года.
Ранее в интернете появлялись схемы, детали и различная информация о Galaxy S9. Все это сформировало общее предположение о том, как должен выглядеть девайс.
На обнародованном видео один из пользователей проводит своеобразный тест чувствительности к сенсорному экрану Galaxy S9. Ролик заставил зрителей думать о том, что перед ними действительно будущая новинка от Samsung. Само же видео является довольно коротким, кроме этого, большая часть устройства оказалась обрезанной, однако у всех появляется возможность поближе рассмотреть дизайн. Отмечается, что смартфон очень напоминает предшественника, но имеет более тонкий «подбородок».
Как ожидается, Galaxy S9 будет походить на Galaxy S9, но производитель выпустит его с небольшими улучшениями. Так, речь идет о размещении сканера отпечатков пальцев в «правильном месте». Что касается предшественника, то его футуристический дизайн даже в соответствии с сегодняшними стандартами не позволяет ему быть устаревшим.
Ранее в интернете появлялись схемы, детали и различная информация о Galaxy S9. Все это сформировало общее предположение о том, как должен выглядеть девайс.
На обнародованном видео один из пользователей проводит своеобразный тест чувствительности к сенсорному экрану Galaxy S9. Ролик заставил зрителей думать о том, что перед ними действительно будущая новинка от Samsung. Само же видео является довольно коротким, кроме этого, большая часть устройства оказалась обрезанной, однако у всех появляется возможность поближе рассмотреть дизайн. Отмечается, что смартфон очень напоминает предшественника, но имеет более тонкий «подбородок».
Как ожидается, Galaxy S9 будет походить на Galaxy S9, но производитель выпустит его с небольшими улучшениями. Так, речь идет о размещении сканера отпечатков пальцев в «правильном месте». Что касается предшественника, то его футуристический дизайн даже в соответствии с сегодняшними стандартами не позволяет ему быть устаревшим.
Автор: Валерия Орлова