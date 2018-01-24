Ученые: Осанка регулирует уровни кортизола и тестостерона
Ученые из Колумбийского и Гарвардского университетов научились определять психическое здоровье по типу осанки. В частности, удалось выяснить, что она регулирует кортизола и тестостерона. Результаты исследования появились в тематических изданиях.
Каждый человек, от ребенка до взрослого, должен держать осанку. Активная или вертикальная поза могут избавить от боли в шее и спине, улучшить концентрацию. Вялая или летаргическая поза – вызывает стресс.
Ученые считают, что люди, привыкшие сидеть с прямой спиной, имеют хорошие запасы энергии, чаще позитивно мыслят, здоровы. Вялая осанка, наоборот, полностью истощает человека. При помощи лабораторных анализов эксперты также выяснили, что осанка может регулировать уровень кортизола и тестостерона
Ранее исследователи научились предсказывать смерть человека.
Каждый человек, от ребенка до взрослого, должен держать осанку. Активная или вертикальная поза могут избавить от боли в шее и спине, улучшить концентрацию. Вялая или летаргическая поза – вызывает стресс.
Ученые считают, что люди, привыкшие сидеть с прямой спиной, имеют хорошие запасы энергии, чаще позитивно мыслят, здоровы. Вялая осанка, наоборот, полностью истощает человека. При помощи лабораторных анализов эксперты также выяснили, что осанка может регулировать уровень кортизола и тестостерона
Ранее исследователи научились предсказывать смерть человека.
Автор: Джанабилова Татьяна П