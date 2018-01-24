Патриарх призвал объединить усилия Церкви и государства для защиты традиционной морали
Государство и представители религий России обязаны объединить свои усилия, чтобы защитить нравственные ценности, которые размываются в современном обществе. Такое мнение высказала Патриарх всея Руси Кирилл в рамках открытия XXVI Рождественских чтений, которые получили название «Нравственные ценности и будущее человечество».
По словам Патриарха законодательство целого ряда европейских стран последовательно идут по пути официального закрепления человеческих свобод, которые вступают в противоречие с моралью. Настоятель подчеркнул, что в некоторых государствах у врача уже отсутствует возможность отказать женщине в аборте, а должностное лицо теряет свою должность за отказ регистрации однополого союза.
Кроме этого, традиционные христианские семьи в официальных документах вынуждены отказываться от слов «мать» и «отец» в пользу родителей. Любой человек может потерять работу за публичное осуждение содомского греха. Чтобы не допустить такой ситуации, Патриарх призывает государственных властей к совместному сотрудничеству.
По словам Патриарха законодательство целого ряда европейских стран последовательно идут по пути официального закрепления человеческих свобод, которые вступают в противоречие с моралью. Настоятель подчеркнул, что в некоторых государствах у врача уже отсутствует возможность отказать женщине в аборте, а должностное лицо теряет свою должность за отказ регистрации однополого союза.
Кроме этого, традиционные христианские семьи в официальных документах вынуждены отказываться от слов «мать» и «отец» в пользу родителей. Любой человек может потерять работу за публичное осуждение содомского греха. Чтобы не допустить такой ситуации, Патриарх призывает государственных властей к совместному сотрудничеству.
Автор: Валерия Орлова