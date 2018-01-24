В Сети опубликовали второй тизер концепта Maruti Suzuki Future-S
Индийский автопроизводитель Maruti Suzuki India Limited распространил в Сети новый, второй по счёту, тизер концепта Future-S. Автомобиль позиционируется как «SUV для городской среды».
Maruti Suzuki презентует кроссовер в следующем месяце в рамках выставки в Индии Auto Expo. Первый тизер раскрыл для поклонников бренда необычный внешний дизайн новинки, из второго стало ясно, что паркетник оснастят светодиодными фарами. Эксперты предполагают: Maruti Suzuki Future-S войдёт в серию к началу 2019 года. Продажи стартуют, прежде всего, на территории страны-производителя.
Согласно предварительным сведениям, Maruti Suzuki Future-S будет основан на платформе Suzuki Heartect, используемой в моделях Baleno и Swift. Линейку двигателей могут пополнить бензиновый мотор 1.2 и дизель 1.5, отдача которых на данный момент не разглашается.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о презентации в Индии нового внедорожника Maruti Suzuki Celerio X.
Maruti Suzuki презентует кроссовер в следующем месяце в рамках выставки в Индии Auto Expo. Первый тизер раскрыл для поклонников бренда необычный внешний дизайн новинки, из второго стало ясно, что паркетник оснастят светодиодными фарами. Эксперты предполагают: Maruti Suzuki Future-S войдёт в серию к началу 2019 года. Продажи стартуют, прежде всего, на территории страны-производителя.
Согласно предварительным сведениям, Maruti Suzuki Future-S будет основан на платформе Suzuki Heartect, используемой в моделях Baleno и Swift. Линейку двигателей могут пополнить бензиновый мотор 1.2 и дизель 1.5, отдача которых на данный момент не разглашается.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о презентации в Индии нового внедорожника Maruti Suzuki Celerio X.
Автор: Воробьева Алина