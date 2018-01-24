Кирилл Терешин своими "руками-базуками" спровоцировал среди россиян спрос на синтол
Кирилл Терешин, более известный как Кирилл-базука, в 40 раз поднял спрос россиян на синтол. Сведения основаны на данных сервиса «Яндекс.Wordstat».
В ноябре жители РФ 423 тыс. раз вбивали в поисковой системе Яндекс слово «синтол», в декабре – 392 тыс. Впервые интерес пользователей к веществу начал расти в октябре – 23 тыс. запросов, в то время как за два года до появления Терешина показатель не превышал 12 тыс. раз.
Мистер Синтол прославился после публикаций в Instagram своих снимков с руками-базуками, накаченными синтетическим веществом, сделанным в домашних условиях. Врачи предупреждали молодого человека о последствиях, которые могут закончиться операцией. В январе Терешин избавился от бицепсов и установил импланты.
В ноябре жители РФ 423 тыс. раз вбивали в поисковой системе Яндекс слово «синтол», в декабре – 392 тыс. Впервые интерес пользователей к веществу начал расти в октябре – 23 тыс. запросов, в то время как за два года до появления Терешина показатель не превышал 12 тыс. раз.
Мистер Синтол прославился после публикаций в Instagram своих снимков с руками-базуками, накаченными синтетическим веществом, сделанным в домашних условиях. Врачи предупреждали молодого человека о последствиях, которые могут закончиться операцией. В январе Терешин избавился от бицепсов и установил импланты.
Автор: Джанабилова Татьяна П