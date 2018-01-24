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В Подмосковье в квартире пенсионерки нашли две мумии
В Подмосковье сотрудники полиции обнаружили две мумии в квартире, принадлежащей 77-летней пенсионерке. Сообщается, что инцидент был зафиксирован в населенном пункте Подольск. В ходе проведения осмотра тел было сделано заключение, что они пролежали на территории жилплощади несколько лет.

В Подмосковье в квартире пенсионерки нашли две мумии


Как рассказала женщина следователям, они нашли тела ее брата и сестры. Смерть обоих родственников наступила примерно 8-9 лет тому назад. Все это время пенсионерка не могла выделить денежные средства на их похороны, поэтому приняла решение оставить трупы в квартире. После изучения документов полиция нашла подтверждение словам жительницы Подмосковья.

По факту случившегося продолжает проводиться проверка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить точное время и причины смерти женщины и мужчины. Что касается пенсионерки, то ее экстренно доставили в отделение психиатрии.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:42
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