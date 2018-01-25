Пермская актриса Екатерина Шпица ищет иллюстратора для детской книги
Пермская актриса Екатерина Шпица ищет среди фанатов иллюстратора для детской книги, которую она начала писать. Соответствующий пост знаменитость разместила в микроблоге Instagram.
Шпица продемонстрировала короткий ролик, в котором, сидя рядом с сыном Германом, рассказала о своем новом проекте. Актриса намерена написать сказку, интересную не только детям, но и взрослым. Помогать ей будет психолог Виктория Браткова.
Среди пользователей сразу нашлось несколько художников, которые принялись описывать свой опыт и таланты.
Ранее Шпица показала фото с отцом.
Шпица продемонстрировала короткий ролик, в котором, сидя рядом с сыном Германом, рассказала о своем новом проекте. Актриса намерена написать сказку, интересную не только детям, но и взрослым. Помогать ей будет психолог Виктория Браткова.
«Я ищу иллюстратора, который присоединится к нашей работе. Заявки принимаю в директ, просьба начинать со слова «художник», - написала актриса.
Среди пользователей сразу нашлось несколько художников, которые принялись описывать свой опыт и таланты.
Ранее Шпица показала фото с отцом.
Автор: Джанабилова Татьяна П