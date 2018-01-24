57-летняя Настасья Кински признана главным секс-символом недели по версии журнала Maxim
В среду, 24 января, известной актрисе Настасье Кински исполнилось 57 лет. По версии редакции популярного издания Maxim, она является секс-символом этой недели.
Настасья Кински нравится очень многим зрителям. Ее классические черты лица, мягкие волосы потрясающая улыбка не могут оставить равнодушными поклонников. Актриса родилась в семье артиста Клауса Кински и продавщицы Рут Токки. Отмечается, что первый славился своей неординарностью, ему нравилось бросать свечи в театре, когда казалось, что зрители не очень тепло принимают спектакль. К тому же Клаус Кински являлся поклонником русской литературы. Свою дочь он решил назвать в честь главной героини произведения Фёдора Достоевского «Идиот».
Первым возлюбленным Настасьи Кински стали кинорежиссер Роман Полански. Имеется информация, что эти отношения принесли актрисе главные роли во множестве картин. Несколько лет назад в своих мемуарах Кински рассказывала о сексе с Полански и своей подругой, а также о попытках насилия со стороны своего отца.
Настасья Кински нравится очень многим зрителям. Ее классические черты лица, мягкие волосы потрясающая улыбка не могут оставить равнодушными поклонников. Актриса родилась в семье артиста Клауса Кински и продавщицы Рут Токки. Отмечается, что первый славился своей неординарностью, ему нравилось бросать свечи в театре, когда казалось, что зрители не очень тепло принимают спектакль. К тому же Клаус Кински являлся поклонником русской литературы. Свою дочь он решил назвать в честь главной героини произведения Фёдора Достоевского «Идиот».
Первым возлюбленным Настасьи Кински стали кинорежиссер Роман Полански. Имеется информация, что эти отношения принесли актрисе главные роли во множестве картин. Несколько лет назад в своих мемуарах Кински рассказывала о сексе с Полански и своей подругой, а также о попытках насилия со стороны своего отца.
Автор: Валерия Орлова