Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений России и США
Джон Керри, занимавший в правительстве США пост государственного секретаря, выразил надежду на улучшение отношений с Россией. Сведения появились в СМИ.
Ранее глава России Владимир Путин назвал Керри «хорошим» человеком с математическими проблемами.
«Мне бы хотелось многое поменять и увидеть, как Москва и Вашингтон преодолели все разногласия и свернули с тропы «войны». Я очень жду и верю, что этот день настанет», - заявил Керри.
Ранее глава России Владимир Путин назвал Керри «хорошим» человеком с математическими проблемами.
Автор: Джанабилова Татьяна П