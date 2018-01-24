Израильские ученые в Кумранской рукописи нашли древний календарь
Израильские ученые изучили большое количество частей свитка Кумранской рукописи и обнаружили там календарь древней иудейской секты. Документы нашли в пещерах Кумрана в 20-м веке.
Изучением рукописей занимается Университет Хайфы, было расшифровано 60 небольших, меньше сантиметра, кусочков свитков. Был обнаружен календарь, который состоит из 364-х дней, его сделали иудейские сектанты ессеи. Сектанты хотели получить просвещение, живя в пустыни.
Ученые заявили, что календарь сектантов гораздо практичнее того, что использовали другие евреи, который требовал постоянной сверки с лунными фазами. В ессеиском календаре также нашли даты, которые они праздновали, в частности, когда проходил сбор урожая винограда и оливок.
Эти рукописи были обнаружены в 11 пещерах недалеко от Мертвого моря, они на 30% состоят из текстов на библейскую тематику, написаны на древнем еврейском языке и арамейском.
Изучением рукописей занимается Университет Хайфы, было расшифровано 60 небольших, меньше сантиметра, кусочков свитков. Был обнаружен календарь, который состоит из 364-х дней, его сделали иудейские сектанты ессеи. Сектанты хотели получить просвещение, живя в пустыни.
Ученые заявили, что календарь сектантов гораздо практичнее того, что использовали другие евреи, который требовал постоянной сверки с лунными фазами. В ессеиском календаре также нашли даты, которые они праздновали, в частности, когда проходил сбор урожая винограда и оливок.
Эти рукописи были обнаружены в 11 пещерах недалеко от Мертвого моря, они на 30% состоят из текстов на библейскую тематику, написаны на древнем еврейском языке и арамейском.
Автор: Северов Андрей