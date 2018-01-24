В «ВКонтакте» считают беспочвенными обвинения в несвоевременном удалении запрещенного контента
В пресс-службе социальной сети «Вконтакте» считают, что обвинение в несвоевременном удалении с сайта запрещенного контента являются беспочвенными. Также представители ресурса прокомментировали предложение ввести административную ответственность для сотрудников и руководства сайта за опубликованные сведения о насилии, жестокости и экстремизме.
Администрация площадки удивлена такой реакции, ведь модераторы стараются оперативно реагировать на запросы и удалять все материалы, которые противоречат закону. Во «ВКонтакте» проводится, как самостоятельный мониторинг, так сотрудники отвечают на поданные жалобы пользователей и обращения регуляторов.
Обычно вопросы об удалении запрещенного контента решаются в течение нескольких минут. Максимальное время реакции команды соцсети не превышает часа. Также не остается невыполненным ни один из запросов государственных регуляторов.
Администрация площадки удивлена такой реакции, ведь модераторы стараются оперативно реагировать на запросы и удалять все материалы, которые противоречат закону. Во «ВКонтакте» проводится, как самостоятельный мониторинг, так сотрудники отвечают на поданные жалобы пользователей и обращения регуляторов.
Обычно вопросы об удалении запрещенного контента решаются в течение нескольких минут. Максимальное время реакции команды соцсети не превышает часа. Также не остается невыполненным ни один из запросов государственных регуляторов.
Автор: Валерия Орлова