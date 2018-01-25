МЧС предупреждает петербуржцев об опасности льда на Финском заливе
МЧС РФ по Ленобласти выпустило предупреждение для петербуржцев об опасности Финского залива. По данным спасателей, за вечер 24 сентября двоим людям понадобилась помощь чтобы спастись из-за хрупкого льда.
В связи с изменением погодных условий, ледяной покров стал хрупким. Это несет опасность для людей, которые приближаются к водоему.
В МЧС напомнили, что 21 января спасателям не удалось спасти рыбака, который провалился под лед на Финском заливе. Они просят не приближаться к воде и не идти по замершему покрову, даже если кажется, что он крепкий.
В связи с изменением погодных условий, ледяной покров стал хрупким. Это несет опасность для людей, которые приближаются к водоему.
В МЧС напомнили, что 21 января спасателям не удалось спасти рыбака, который провалился под лед на Финском заливе. Они просят не приближаться к воде и не идти по замершему покрову, даже если кажется, что он крепкий.
Автор: Джанабилова Татьяна П