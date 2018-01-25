Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018
exclusive / Происшествия

МЧС предупреждает петербуржцев об опасности льда на Финском заливе
МЧС РФ по Ленобласти выпустило предупреждение для петербуржцев об опасности Финского залива. По данным спасателей, за вечер 24 сентября двоим людям понадобилась помощь чтобы спастись из-за хрупкого льда.

МЧС предупреждает петербуржцев об опасности льда на Финском заливе


В связи с изменением погодных условий, ледяной покров стал хрупким. Это несет опасность для людей, которые приближаются к водоему.

В МЧС напомнили, что 21 января спасателям не удалось спасти рыбака, который провалился под лед на Финском заливе. Они просят не приближаться к воде и не идти по замершему покрову, даже если кажется, что он крепкий.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 02:30
Читайте также
Эксперт: Центробанк принял неверное решение в
Финалистке «Мисс Италия» Алессие Спаньюло
Папа Римский призвал журналистов не
В США расширили санкции против Северной Кореи
Brazzers собрал неудачные сцены со съёмок в одну
В США VR-технологии помогают лыжникам
Алексей Хотин выполнил обязательства перед
Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в
Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений
В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии
Патриарх призвал объединить усилия Церкви и
Госдума РФ усилит контроль в сфере долевого
Добавление комментария
Последние новости
25.01, 09:54 Эксперт: Центробанк принял неверное решение в отношении
25.01, 09:48 В Санкт-Петербурге девушка протаранила бордюр и столб
25.01, 09:40 Обнаружена звезда TRAPPIST-1 и вращающиеся вокруг нее
25.01, 09:24 В Москве на улице Артюхиной был обнаружен труп женщины
25.01, 09:11 Астрономы: Скорость пролета темной материи через Землю
25.01, 08:53 Оксана Самойлова показала большую грудь в купальнике
25.01, 08:46 В Сети появилось видео зафиксированного в 1950-х годах
25.01, 08:43 Instagram: Анастасия Волочкова сфотографировалась
25.01, 08:00 Пермская актриса Екатерина Шпица ищет иллюстратора для
25.01, 07:30 "Дом-2": Влад Кадони довел беременную Ольгу Рапунцель до
25.01, 07:00 Ученые впервые клонировали обезьян по "методу овечки
25.01, 06:30 Сергея Семенова восстановили в университете
25.01, 06:00 Илон Маск и Эмбер Хёрд снова провели вечер вместе,
25.01, 05:30 Финалистке «Мисс Италия» Алессие Спаньюло пожелали
25.01, 05:00 Папа Римский призвал журналистов не распространять
25.01, 04:30 BMW X3, Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5 поборятся за
25.01, 04:00 "Ушла погулять": Полина Гагарина пошутила в Instagram по
25.01, 03:30 Valve: Следующая крупная распродажа Steam стартует 15
25.01, 03:00 "Роскосмос": После уничтожения МКС на Землю упадет 120
25.01, 02:30 МЧС предупреждает петербуржцев об опасности льда на