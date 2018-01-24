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Видео танца Евгения Петросяна и темнокожих послов «взорвало» Instagram
Евгений Петросян разместил на странице в Instagram видео танца с двумя темнокожими послами под хит начала 80-х годов прошлого столетия «Трава у дома». Ролик «взорвал» соцсеть: менее чем за сутки его просмотрели почти 10 тысяч пользователей, в комментариях фолловеры поблагодарили юмориста за предоставленную возможность посмеяться от души.

Видео танца Евгения Петросяна и темнокожих послов «взорвало» Instagram

В посте к видео Евгений Петросян предложил подписчикам Instagram отгадать, с послами каких стран он «зажигает» в танце. Некоторые пользователи соцсети стали соревноваться в остроумии, пытаясь отгадать предложенную «загадку», другие же стали писать артисту комплименты, называя его бесподобным, обаятельным и вечно молодым. Они признались, что обожают Евгения Петросяна за его чувство юмора и неиссякаемый источник позитива.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о задорном танце итальянского миллионера в образе американского героя комиксов.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 22:20
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