Весной в России начнутся продажи нового кроссовера Lifan X70
Весной на рынок России выйдет новый кроссовер Lifan X70. Об этом сообщили в пресс-службе производителя. Модель призвана укрепить позиции компании в РФ.
Новый кроссовер X70 является вторым поколением ранее признанного бестселлера марки X60. Сейчас последний является наиболее популярным китайским авто в РФ. С момента выхода на российский рынок дилерам удалось реализовать свыше 46 тысяч паркетников. Отмечается, что обе модели будут представлены одновременно. Рестайлинговый Lifan X60 появится на рынке России до конца текущего года.
Что касается кроссовера Lifan X70, то он обзавелся динамичным и спортивным дизайном кузова. В его отделке производитель использовал хромированные элементы. Так, их можно заметить в радиаторной решетке, порогах и поясной линии.
Создатели новинки поработали и над ее интерьером, который стал более эргономичным. Под капотом кроссовера будет установлен 4-цилиндровый силовой агрегат на 2 литра, способный генерировать 134 лошадиных силы. Также покупателям предложат на выбор две трансмиссии – 5-ступенчатую «механику» или новую автоматическую коробку передач.
Новый кроссовер X70 является вторым поколением ранее признанного бестселлера марки X60. Сейчас последний является наиболее популярным китайским авто в РФ. С момента выхода на российский рынок дилерам удалось реализовать свыше 46 тысяч паркетников. Отмечается, что обе модели будут представлены одновременно. Рестайлинговый Lifan X60 появится на рынке России до конца текущего года.
Что касается кроссовера Lifan X70, то он обзавелся динамичным и спортивным дизайном кузова. В его отделке производитель использовал хромированные элементы. Так, их можно заметить в радиаторной решетке, порогах и поясной линии.
Создатели новинки поработали и над ее интерьером, который стал более эргономичным. Под капотом кроссовера будет установлен 4-цилиндровый силовой агрегат на 2 литра, способный генерировать 134 лошадиных силы. Также покупателям предложат на выбор две трансмиссии – 5-ступенчатую «механику» или новую автоматическую коробку передач.
Автор: Валерия Орлова