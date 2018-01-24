Певица Анна Седокова опубликовала эффектное пляжное фото
Известная певица и телеведущая Анна Седокова поделилась с подписчиками эффектным пляжным фото. Его она опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.
Сейчас мама троих детей находится в Лос-Анджелесе, о чем свидетельствуют ее Stories, однако кадр был сделан в Мексике. На фотографии Седокова красиво выгнулась и приняла красивую позу.
Поклонники оценили новый снимок певицы. Они заметили, что после третьих родов знаменитость заметно похудела. За непродолжительное время публикация Седоковой собрала огромное количество лайков и позитивных комментариев.
«А в целом я не согласна с холодом! Один голос против», - подписала публикацию Седокова.
Сейчас мама троих детей находится в Лос-Анджелесе, о чем свидетельствуют ее Stories, однако кадр был сделан в Мексике. На фотографии Седокова красиво выгнулась и приняла красивую позу.
Поклонники оценили новый снимок певицы. Они заметили, что после третьих родов знаменитость заметно похудела. За непродолжительное время публикация Седоковой собрала огромное количество лайков и позитивных комментариев.
Автор: Валерия Орлова