Приемное отделение: Олег Табаков остается в больнице
Актер Олег Табаков остается в больнице имени Пирогова. Сведения предоставили в приемном отделении, не раскрывая подробностей о состоянии пациента.
«Да, такой пациент лежит в нашей больнице. Больше сказать ничего не можем», - заявила собеседница.
7 января у Табакова снова упало давление. Медики приняли решение повторно подключить его к аппарату ИВЛ. Состояние остается тяжелым, прогноз неблагоприятный. Родные актера уже приглашали в больницу батюшку, но как прошла встреча, неизвестно.
Ранее сообщалось, что после комы Табаков перестал узнавать родных.
«Да, такой пациент лежит в нашей больнице. Больше сказать ничего не можем», - заявила собеседница.
7 января у Табакова снова упало давление. Медики приняли решение повторно подключить его к аппарату ИВЛ. Состояние остается тяжелым, прогноз неблагоприятный. Родные актера уже приглашали в больницу батюшку, но как прошла встреча, неизвестно.
Ранее сообщалось, что после комы Табаков перестал узнавать родных.
Автор: Джанабилова Татьяна П