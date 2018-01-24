В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии остаются без холодной воды
В Екатеринбурге 22 жилых дома, находящихся на улице Симферопольская и Окраинная, из-за аварии на одном участке трубопровода остаются без холодной воды. Ситуацию прокомментировали в свердловском ГУ МЧС.
Сообщается, что аварийно-ремонтные бригады «Горводоканала» работают на поврежденном участке, сейчас идет процесс окапывания трубы. Временно организован системный подвоз питьевой воды к отключенным от услуги домам.
По предварительным прогнозам, ремонтники завершат восстановление трубопровода 25 января, к 13:00 мск.
Сообщается, что аварийно-ремонтные бригады «Горводоканала» работают на поврежденном участке, сейчас идет процесс окапывания трубы. Временно организован системный подвоз питьевой воды к отключенным от услуги домам.
По предварительным прогнозам, ремонтники завершат восстановление трубопровода 25 января, к 13:00 мск.
Автор: Джанабилова Татьяна П