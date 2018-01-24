Анастасия Волочкова требует 10 млн долларов с Чермена Дзотова
Анастасия Волочкова хочет получить 10 000 000 долларов с Чермена Дзотова за появление в интернете ее интимных фото. Знаменитая балерина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
В конце прошлого года в сети были опубликованы фото, как, похожая на Волочкову женщина, занимается сексом с мужчиной. Как эти фото попали в интернет не понятно, Чермен Дзотов заявляет, что были взломаны его аккаунты в соцсетях. Как сообщает телеграм-канал Super, Волочкова требует со своего бывшего бойфренда 10 млн. долларов, которые она отдаст на благотворительность. Она называет его «нищебродом» и предлагает взять средства у друзей, других извинений она не примет.
Расследовать данное дело, возможно, будет Следственный комитет, куда обратилась балерина.
В конце прошлого года в сети были опубликованы фото, как, похожая на Волочкову женщина, занимается сексом с мужчиной. Как эти фото попали в интернет не понятно, Чермен Дзотов заявляет, что были взломаны его аккаунты в соцсетях. Как сообщает телеграм-канал Super, Волочкова требует со своего бывшего бойфренда 10 млн. долларов, которые она отдаст на благотворительность. Она называет его «нищебродом» и предлагает взять средства у друзей, других извинений она не примет.
Расследовать данное дело, возможно, будет Следственный комитет, куда обратилась балерина.
Автор: Северов Андрей